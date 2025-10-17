RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский в США встретился с производителем Patriot: подробности

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (офис президента)
Автор: Ірина Глухова

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Соединенные Штаты Америки встретился с представителями американской оборонной компании Raytheon, которая производит в частности зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

По словам Зеленского, во время встречи он проинформировал партнеров о ситуации на фронте и об усилении российских ударов по гражданской инфраструктуре.

Стороны обсудили производственные возможности компании, потенциальные направления сотрудничества для укрепления системы противовоздушной обороны Украины и наращивания ее дальнобойных возможностей.

Президент также отметил, что существуют конкретные решения, которые могут усилить защиту украинских граждан, и Украина работает на всех уровнях, чтобы обеспечить их реализацию.

"Спасибо Raytheon за готовность и в дальнейшем поддерживать Украину", - подчеркнул Зеленский.

 

Что известно о Patriot

Это американская зенитно-ракетная система противовоздушной обороны средней и большой дальности, разработанная компанией Raytheon.

Она предназначена для перехвата и уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет на больших расстояниях.

Система использует современные радары и высокоточные ракеты, способные поражать цели на высоте до нескольких десятков километров. Patriot считается одной из самых эффективных систем ПВО в мире и активно используется армиями США и союзников по НАТО.

Визит Зеленского в США

Напомним, вчера вечером самолет с президентом Украины на борту приземлился в США. Владимир Зеленский имеет запланированную встречу с американским президентом Дональдом Трампом, которая состоится сегодня 17 октября.

Во время переговоров с главой Белого дома стороны рассмотрят возможные методы завершения войны.

Также известно, что во время визита в Вашингтон Зеленский проведет закрытые встречи с оборонными и энергетическими корпорациями США, и выступит в Конгрессе.

Украинская делегация прибыла в Вашингтон в начале недели и уже встретилась со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиПВО