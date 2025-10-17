Зеленский в США встретился с производителем Patriot: подробности

По словам Зеленского, во время встречи он проинформировал партнеров о ситуации на фронте и об усилении российских ударов по гражданской инфраструктуре.

Стороны обсудили производственные возможности компании, потенциальные направления сотрудничества для укрепления системы противовоздушной обороны Украины и наращивания ее дальнобойных возможностей.

Президент также отметил, что существуют конкретные решения, которые могут усилить защиту украинских граждан, и Украина работает на всех уровнях, чтобы обеспечить их реализацию.

"Спасибо Raytheon за готовность и в дальнейшем поддерживать Украину", - подчеркнул Зеленский.