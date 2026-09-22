UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський сподівається на "пекельні санкції" США, якщо Путін не піде на деескалацію

22:40 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

США можуть застосувати "пекельні" санкції проти Росії, якщо Кремль не зробить кроків до деескалації війни та не покаже готовності змінити свою позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час брифінгу.

За підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку Зеленський заявив, що так звані "пекельні санкції" стали одним із нових інструментів тиску на Росію.

За його словами, Україна розраховує, що цей механізм можуть застосувати, якщо російська сторона не продемонструє готовності до деескалації.

"Ми сподіваємось, що якщо Путін не захоче показати будь-які деескалаційні кроки, то буде застосовано цей інструмент", - сказав Зеленський.

Таким чином, можливість посилення санкційного тиску США президент України пов'язує з подальшими діями російського керівництва.

"Пекельні санкції" передбачають нові обмеження проти російської енергетики, оборонної сфери та "тіньового флоту".

Крім того, закон надає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% на товари з країн, які є великими покупцями російської нафти та газу або допомагають Москві обходити санкції. Потенційно це може стосуватися, зокрема, Китаю та Індії.

Зустріч Зеленського й Трампа у Нью-Йорку

Нагадаємо, перед зустріччю з Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що війна в Україні завершиться "швидше, ніж люди собі уявляють". Також він звернувся до Кремля із закликом: "Зупиніть війну".

Водночас Зеленський заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США.

Крім того, під час зустрічі Трамп заявив, що може знову зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Окремо Володимир Зеленський розповів про можливість енергетичного перемир'я з Росією. Україна готова не бити по російських енергооб'єктах, якщо Москва припинить атаки на українську енергетику, водопостачання та іншу критичну інфраструктуру.

Все, що відомо про зустріч президентів України та США - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаРосійська ФедераціяВійна Росії проти УкраїниВолодимир ЗеленськийЗустріч Зеленського та ТрампаСполучені Штати АмерикиДональд Трамп