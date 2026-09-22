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Зеленський: Сподіваюсь на завершення війни до зими за допомогою Трампа

21:03 22.09.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський: Сподіваюсь на завершення війни до зими за допомогою Трампа Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Getty Images)
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Український президент Володимир Зеленський висловив надію на закінчення повномасштабної війни до зими за допомогою американського лідера Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі двох лідерів на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН.

"Сподіваюсь, ми зможемо закінчити цю війну до зими і Трамп в цьому допоможе", - заявив Зеленський.

Своєю чергою, Трамп наголосив, що і президент України, і російський диктатор хочуть, щоб війна закінчилася.

"Настав час", - підкреслив президент США.

Нагадаємо, сьогодні під час виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни в Україні настане "швидше, ніж люди собі уявляють".

Зазначимо, сьогодні після прибуття на Генасамблею ООН американський лідер також звернувся до російського диктатора. Відповідаючи на запитання журналіста, яке послання він хотів би передати главі Кремля, Трамп сказав: "Зупиніть війну".

Крім того, раніше Зеленський заявив, що під час зустрічі з Трампом у Нью-Йорку планує обговорити можливість запровадження енергетичного та морського перемир'я.

Все, що відомо про зустріч президентів України та США - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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