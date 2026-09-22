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Трамп заявив, що може знову зустрітися з Путіним

21:35 22.09.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Трамп заявив, що може знову зустрітися з Путіним Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (Getty Images)
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Американський президент Дональд Трамп не виключає, що проведе ще одну зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі Трампа із українським президентом Володимиром Зеленським на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН.

"У нас уже була зустріч на Алясці. Я думаю, ми проведемо ще одну", - сказав президент США.

Нагадаємо, сьогодні під час виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН Дональд Трамп заявив, що війна в Україні завершиться "швидше, ніж люди собі уявляють".

Зазначимо, після прибуття на Генасамблею ООН американський лідер також звернувся до глави Кремля. На запитання журналіста про те, яке послання він хотів би передати російському диктатору, Трамп відповів: "Зупиніть війну".

Крім того, Володимир Зеленський висловив сподівання, що за допомогою Трампа війну в Україні вдасться завершити до зими.

Все, що відомо про зустріч президентів України та США - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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