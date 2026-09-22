Трамп зробив нову заяву про завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп під час свого виступу на 81-шій сесії Генасамблеї ООН зробив нову заяву щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

Зокрема, американський президент наголосив, що кінець війни в Україні станеться "швидше, ніж люди собі уявляють".

За словами Трампа, США дуже тісно співпрацюють з президентом України і російським диктатором.

"Ми вирішимо це питання. Гадаю, це станеться швидше, ніж люди собі уявляють. З них уже досить", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні американський лідер після прибуття на Генасамблею ООН звернувся до російського диктатора. Зокрема, на питання журналіста про те, яким буде його звернення до Путіна, Трамп відповів: "Зупиніть війну".