Зеленський назвав умову для енергетичного перемир'я з РФ

Україна готова до енергетичного перемир'я з Росією. Київ утримається від ударів по ворожих енергооб’єктах, якщо Москва не атакуватиме українську енергетику.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом.

Глава держави розповів, що говорив із Трампом про енергетичне перемир'я, але не захотів розкривати деталі. За словами Зеленського, Україна готова до будь-якого формату енергетичного перемир'я.

"Якщо ви не нападаєте на будь-яку енергетику, ось така наша пропозиція, ми вдячні американській стороні, вони обіцяли поділитися з росіянами цим, не знаю російської позиції з цього приводу. Хай Бог допомагає американцям знайти якийсь спосіб це розв'язати і домогтися того, щоб вони сіли на перемовини", - заявив президент.

Зеленський заявив, що Україна припинить удари по російських енергооб’єктах, якщо РФ не завдаватиме ударів по українській енергетиці.

"Якщо вони не хочуть, щоб ми на їхні нафтопереробні потужності нападали, то хай вони не чіпають нашу енергосистему, водопостачання. Ви не нападаєте на це наше, ми тоді облишимо ваше", - зазначив він.

Глава держави додав, що сьогодні не звучало про те, що Україна має зупинити удари в односторонньому порядку.

"Ми не донатори, особливо щодо Путіна. Якщо ви хочете, щоб ми не відповідали ударами по виробництву дизеля, нафтопереробці тощо - ми не будемо. Ми відповідальні. Я не хочу грати в ігри. Він атакує нас - ми відповідаємо", - сказав президент.