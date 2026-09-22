Трамп в ООН розкрив своє послання Путіну щодо України

Американський президент Дональд Трамп прибув на 81-шу сесію Генасамблеї ООН і звернувся до російського диктатора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

Трамп прибув на Генасамблею ООН, де він має виступити з промовою.

Один з журналіст запитав у президента США, яке його звернення до російського диктатора Володимира Путіна.

"Зупиніть війну", - коротко відповів Трамп.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку хоче обговорити запровадження енергетичного та морського перемир'я.

Крім того, державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що ввечері 22 вересня у Нью-Йорку відбудеться зустріч Трампа та Зеленського. Серед іншого, лідери планують обговорити умови енергетичного перемир'я між Україною та Росією.