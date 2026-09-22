ua en ru
Вт, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп в ООН розкрив своє послання Путіну щодо України

17:15 22.09.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Трамп в ООН розкрив своє послання Путіну щодо України Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Американський президент Дональд Трамп прибув на 81-шу сесію Генасамблеї ООН і звернувся до російського диктатора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Трамп прибув на Генасамблею ООН, де він має виступити з промовою.

Один з журналіст запитав у президента США, яке його звернення до російського диктатора Володимира Путіна.

"Зупиніть війну", - коротко відповів Трамп.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку хоче обговорити запровадження енергетичного та морського перемир'я.

Крім того, державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що ввечері 22 вересня у Нью-Йорку відбудеться зустріч Трампа та Зеленського. Серед іншого, лідери планують обговорити умови енергетичного перемир'я між Україною та Росією.

РБК-Україна також писало, що Володимир Зеленський уже прибув до Нью-Йорка, де сьогодні на полях Генеральної асамблеї ООН має зустрітися з Дональдом Трампом.

Про те, якими є головні очікування від зустрічі Зеленського та Трампа в Нью-Йорку, в коментарі РБК-Україна розповів виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін ООН Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Зустріч Зеленського та Трампа в Нью-Йорку: експерт назвав головні очікування
Зустріч Зеленського та Трампа в Нью-Йорку: експерт назвав головні очікування
Аналітика
Металурги під ударом. Як уряд може врятувати ключову галузь економіки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Металурги під ударом. Як уряд може врятувати ключову галузь економіки