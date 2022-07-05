Зеленский созвал ставку верховного главнокомандующего: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский созвал на 6 июля ставку верховного главнокомандующего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы украинского государства.
Повестка дня заседания ставки не разглашается. Но одним из пунктов, по словам Зеленского, будет вопрос передвижения военнообязанных.
Ставка верховного главнокомандующего - это орган высшего военного руководства, который осуществляет стратегическое управление военными формированиями в период войны.
Напомним, сегодня Генштаб заявил, что военнообязанные не смогут передвигаться по Украине без разрешений с ТЦК.
Позже ведомство объяснило, что украинцы могут свободно перемещаться в пределах одной области.
При этом в Верховной Раде предлагают отменить все ограничения на передвижение военнообязанных в Украине.
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