Зеленский созвал ставку верховного главнокомандующего: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы украинского государства.

Ставка верховного главнокомандующего - это орган высшего военного руководства, который осуществляет стратегическое управление военными формированиями в период войны.

Повестка дня заседания ставки не разглашается. Но одним из пунктов, по словам Зеленского, будет вопрос передвижения военнообязанных.

Напомним, сегодня Генштаб заявил, что военнообязанные не смогут передвигаться по Украине без разрешений с ТЦК.

Позже ведомство объяснило, что украинцы могут свободно перемещаться в пределах одной области.

При этом в Верховной Раде предлагают отменить все ограничения на передвижение военнообязанных в Украине.

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