Зеленський скликав ставку верховного головнокомандувача: що відомо

Президент України Володимир Зеленський скликав на 6 липня ставку верховного головнокомандувача.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови української держави.
Порядок денний засідання ставки не розголошується. Але одним із пунктів, за словами Зеленського, буде питання пересування військовозобов'язаних.
Ставка верховного головнокомандувача - це орган найвищого військового керівництва, що здійснює стратегічне управління військовими формуваннями у період війни.
Нагадаємо, сьогодні Генштаб заявив, що військовозобов'язані не зможуть пересуватися Україною без дозволів з ТЦК.
Згодом відомство пояснило, що українці можуть вільно переміщатися у межах однієї області.
При цьому у Верховній Раді пропонують скасувати всі обмеження на пересування військовозобов'язаних в Україні.
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