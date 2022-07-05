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Зеленський скликав ставку верховного головнокомандувача: що відомо

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський скликав на 6 липня ставку верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови української держави.

Що будуть обговорювати

Порядок денний засідання ставки не розголошується. Але одним із пунктів, за словами Зеленського, буде питання пересування військовозобов'язаних.

Що таке ставка верховного головнокомандувача

Ставка верховного головнокомандувача - це орган найвищого військового керівництва, що здійснює стратегічне управління військовими формуваннями у період війни.

Хто входить до ставки

  • Володимир Зеленський, президент України;
  • Олексій Данілов, секретар РНБО;
  • Іван Баканов, голова СБУ;
  • Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони;
  • Григорій Галан, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ;
  • Юрій Галушкін, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ;
  • Сергій Дейнеко, голова Держприкордонслужби;
  • Андрій Єрмак, керівник Офісу президента;
  • Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ;
  • Ігор Клименко, голова Нацполіції;
  • Сергій Крук, голова ДСНС;
  • Дмитро Кулеба, голова МЗС;
  • Юрій Лебідь, в.о. командувача Нацгвардії;
  • Олександр Литвиненко, голова Служби зовнішньої розвідки;
  • Максим Миргородський, командувач Десантно-штурмових військ;
  • Денис Монастирський, голова МВС;
  • Олексій Резніков, міністр оборони;
  • Сергій Рудь, начальник УДО;
  • Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради;
  • Денис Шмигаль, прем'єр-міністр;
  • Юрій Щиголь, голова Держспецзв'язку.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб заявив, що військовозобов'язані не зможуть пересуватися Україною без дозволів з ТЦК.

Згодом відомство пояснило, що українці можуть вільно переміщатися у межах однієї області.

При цьому у Верховній Раді пропонують скасувати всі обмеження на пересування військовозобов'язаних в Україні.

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