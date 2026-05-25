Зеленський сьогодні зустрінеться з фракцією "Слуга народу", - джерело
В понеділок, 25 травня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з парламентською фракцією "Слуга народу".
Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції.
Минулої середи президент зустрівся з представниками фракції монобільшості у Верховній Раді, а також керівником ОП Кирилом Будановим.
Тоді обговорювались ключові питання, які перебували на порядку денному в парламенті. Зокрема, йшлося про те, що потрібно для стійкості України та її руху в Євросоюз.
Тоді ж голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомив, що цього тижня робота продовжиться в ширшому форматі.
Нагадаємо, раніше глава держави розповів, що у країни-агресорки є п’ять сценаріїв розширення війни на Чернігівсько-Київському напрямку. Зеленський наголосив, що сили на цьому напрямку з огляду на можливу загрозу будуть збільшені.
Пізніше, 21 травня, у Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській областях почалися масштабні безпекові заходи. Сили оборони та СБУ здійснюють заходи з виявлення можливих диверсантів.
Зеленський наголосив, що передумовою будь-яких ескалацій може бути слабкість. За його словами, Київ реагує на нові загрози і посилюватиме небезпечний напрямок таким чином, щоб у ворога відпадало бажання створювати нову агресію.
Крім того, Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Німеччини щодо надання Україні статусу "асоційованого" члена Євросоюзу без права голосу. Він назвав таку ідею "несправедливою".
РБК-Україна також писало, що радник Офісу президента Михайло Подоляк припустив завершення активної фази війни в Україні вже цієї осені, якщо літній наступ РФ повністю провалиться.