Зеленський сьогодні обговорить мирний план із Венсом, - Axios

Президент Володимир Зеленський уже сьогодні обговорить американський мирний план для України з керівництвом США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост репортера Axios Барака Равида в соцмережі X.
За його словами, цю інформацію підтвердили два обізнаних джерела.
"Очікується, що Зеленський у п'ятницю поговорить із віцепрезидентом Джей Ді Венсом і обговорить запропонований США мирний план", - зазначив він.
Оновлено на 17:00
За даними джерела РБК-Україна, телефонна розмова з Венсом вже відбулася. Деталей поки немає.
Як повідомив раніше Зеленський, сьогодні вже відбулися переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.
Після цього відбулася нарада з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та дипломатичною командою України.
"Працюємо для врахування українських національних інтересів на всіх рівнях із партнерами. Зараз фактично щогодини зустрічі, дзвінки і робота з пунктами, які можуть багато змінити", - повідомив президент.
Також повідомлялося, що європейські лідери, які, за даними західних медіа, готують альтернативний план, заявили про готовність надати Україні гарантії безпеки. А щодо можливих майбутніх переговорів із Росією, то стартовою точкою в контексті територіальних питань має стати нинішня лінія зіткнення.
Нагадаємо, офіційно Зеленський заявив, що не робитиме різких заяв про пункти мирного плану США. Однак видання Axios уже опублікувало всі 28 положень.
Зокрема, мирний план у нинішньому вигляді містить пункти про фактичний контроль Росії над усім Донбасом. Натомість Москва нібито зобов'язується не нападати в майбутньому на Україну та Європу, а також зупиняється в Херсонській і Запорізькій областях.
Західні медіа характеризують більшу частину цих пунктів як капітуляцію України.
Також повідомлялося, що Зеленський має намір обговорити американський план із президентом Дональдом Трампом уже наступного тижня.