Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский сегодня обсудит мирный план с Вэнсом, - Axios

Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Милан Лелич

Президент Владимир Зеленский уже сегодня обсудит американский мирный план для Украины с руководством США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост репортера Axios Барака Равида в соцсети X.

По его словам, эту информацию подтвердили два осведомленных источника.

"Ожидается, что Зеленский в пятницу поговорит с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и обсудит предложенный США мирный план", - отметил он.

Обновлено на 17:00

По данным источника РБК-Украина, телефонный разговор с Вэнсом уже состоялся. Деталей пока нет. 

Новый мирный план для Украины активизировал дипломатию

Как сообщил ранее Зеленский, сегодня уже прошли переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьером Великобритании Киром Стармером.

После этого прошло совещание с министром иностранных дел Андреем Сибигой и дипломатической командой Украины.

"Работаем для учета украинских национальных интересов на всех уровнях с партнерами. Сейчас фактически каждый час встречи, звонки и работа с пунктами, которые могут многое изменить", - сообщил президент.

Также сообщалось, что европейские лидеры, которые, по данным западных медиа, готовят альтернативный план, заявили о готовности предоставить Украине гарантии безопасности. А что касается возможных будущих переговоров с Россией, то стартовой точкой в контексте территориальных вопросов должна стать нынешняя линия столкновения.

Напомним, официально Зеленский заявил, что не будет делать резких заявлений о пунктах мирного плана США. Однако издание Axios уже опубликовало все 28 положений.

В частности, мирный план в нынешнем виде содержит пункты о фактическом контроле России над всем Донбассом. Взамен Москва якобы обязуется не нападать в будущем на Украину и Европу, а также останавливается в Херсонской и Запорожской областях.

Западные медиа характеризуют большую часть этих пунктов как капитуляцию Украины.

Также сообщалось, что Зеленский намерен обсудить американский план с президентом Дональдом Трампом уже на следующей неделе.

