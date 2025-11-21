Зеленский сегодня обсудит мирный план с Вэнсом, - Axios

По его словам, эту информацию подтвердили два осведомленных источника.

"Ожидается, что Зеленский в пятницу поговорит с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и обсудит предложенный США мирный план", - отметил он.

Обновлено на 17:00

По данным источника РБК-Украина, телефонный разговор с Вэнсом уже состоялся. Деталей пока нет.

Новый мирный план для Украины активизировал дипломатию

Как сообщил ранее Зеленский, сегодня уже прошли переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьером Великобритании Киром Стармером.

После этого прошло совещание с министром иностранных дел Андреем Сибигой и дипломатической командой Украины.

"Работаем для учета украинских национальных интересов на всех уровнях с партнерами. Сейчас фактически каждый час встречи, звонки и работа с пунктами, которые могут многое изменить", - сообщил президент.

Также сообщалось, что европейские лидеры, которые, по данным западных медиа, готовят альтернативный план, заявили о готовности предоставить Украине гарантии безопасности. А что касается возможных будущих переговоров с Россией, то стартовой точкой в контексте территориальных вопросов должна стать нынешняя линия столкновения.