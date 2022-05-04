Зеленский о смертельном ДТП в Ровенской области: жертв может быть больше

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельное ДТП в Ровенской области с автобусом и бензовозом, в котором погибли 17 человек. Глава государства отметил, что жертв масштабной аварии может быть больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение президента.
"Сегодня имеем еще одну трагическую новость. В Ровенской области произошло ужасную дорожно-транспортную аварию. Столкнулись автобус, легковушка, бензовоз. По состоянию на сейчас уже 17 погибших, но жертв может быть больше", - заявил Зеленский.
Глава государства выразил искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этом ДТП.
"Поручил предоставить всю необходимую помощь тем, кто пострадал", - добавил президент.
Ранее сообщалось, что вечером 3 мая в Ровенской области в результате столкновения пассажирского автобуса с бензовозом произошел также пожар. Жертвами смертельного ДТП стали 17 человек, еще 10 граждан пострадали.
Напомним, перед этим полиция открыла уголовное дело по факту ДТП в Черкасской области, в котором погибли 4 человека.
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