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Зеленский о смертельном ДТП в Ровенской области: жертв может быть больше

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельное ДТП в Ровенской области с автобусом и бензовозом, в котором погибли 17 человек. Глава государства отметил, что жертв масштабной аварии может быть больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение президента.

"Сегодня имеем еще одну трагическую новость. В Ровенской области произошло ужасную дорожно-транспортную аварию. Столкнулись автобус, легковушка, бензовоз. По состоянию на сейчас уже 17 погибших, но жертв может быть больше", - заявил Зеленский.

Глава государства выразил искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этом ДТП.

"Поручил предоставить всю необходимую помощь тем, кто пострадал", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что вечером 3 мая в Ровенской области в результате столкновения пассажирского автобуса с бензовозом произошел также пожар. Жертвами смертельного ДТП стали 17 человек, еще 10 граждан пострадали.

Напомним, перед этим полиция открыла уголовное дело по факту ДТП в Черкасской области, в котором погибли 4 человека.

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Владимир ЗеленскийДТПРовенская область