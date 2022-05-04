Зеленский о смертельном ДТП в Ровенской области: жертв может быть больше

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельное ДТП в Ровенской области с автобусом и бензовозом, в котором погибли 17 человек. Глава государства отметил, что жертв масштабной аварии может быть больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение президента.

"Сегодня имеем еще одну трагическую новость. В Ровенской области произошло ужасную дорожно-транспортную аварию. Столкнулись автобус, легковушка, бензовоз. По состоянию на сейчас уже 17 погибших, но жертв может быть больше", - заявил Зеленский.

Глава государства выразил искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этом ДТП.

"Поручил предоставить всю необходимую помощь тем, кто пострадал", - добавил президент.