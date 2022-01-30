Смертельное ДТП под Черкассами: полиция возбудила уголовное дело

Полиция открыла уголовное дело по факту ДТП в Черкасской области, в котором погибли четыре человека. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области.

"По факту ДТП, которое произошло в Черкасской области, полиция открыла уголовное производство", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи внесли сведения по факту нарушения правил дорожного движения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Фото: полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП под Черкассами (facebook.com/cherkasypolice)