В Ровенской области бензовоз столкнулся с автобусом: 17 человек погибли
В Ровенской области во вторник, 3 мая, столкнулись рейсовый автобус и бензовоз. В результате масштабного ДТП погибли 17 человек, еще 10 - получили травмы разной степени тяжести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
ДТП произошло примерно в 19:30 на трассе Киев-Чоп. По предварительной информации, возле села Сытное рядом с Радивиловым бензовоз столкнулся с автобусом, осуществляющим международные перевозки. После столкновения произошел пожар. Кроме 17 погибших есть информация и о десяти людях, получивших травмы.
Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Мария Юстицкая, движение этим участком трассы в направлении Львова по состоянию на 21:20 полностью перекрыто. Она уточнила, что в ДТП столкнулись автобус, бензовоз и легковушка.
Ранее мы сообщали, что полиция открыла уголовное дело по факту ДТП в Черкасской области, в котором погибли четыре человека. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований.
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