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Зеленський про смертельну ДТП у Рівненській області: жертв може бути більше

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельну ДТП у Рівненській області з автобусом і бензовозом, в якому загинули 17 людей. Глава держави зазначив, що жертв масштабної аварії може бути більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення президента.

"Сьогодні маємо ще одну трагічну новину. У Рівненській області сталася жахлива дорожньо-транспортна аварія. Зіткнулися автобус, легковик, бензовоз. Станом на зараз вже 17 загиблих, але жертв може бути більше", - заявив Зеленський.

Глава держави висловив щирі співчуття всім, хто втратив рідних і близьких у цій ДТП.

"Доручив надати всю необхідну допомогу тим, хто постраждав", - додав президент.

Раніше повідомлялося, що ввечері 3 травня в Рівненській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса з бензовозом сталася також пожежа. Жертвами смертельної ДТП стали 17 людей, ще 10 громадян постраждали.

Нагадаємо, перед цим поліція відкрила кримінальну справу за фактом ДТП у Черкаській області, в якому загинули 4 людини.

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Володимир ЗеленськийДТПРівненська область