Зеленський: сказав Трампу, що Путін його боїться, і Путін про це тепер знає

Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою на Мюнхенській конференціії з безпеки 2025. Він заявив, що повідомив Трампу про те, що Путін його боїться.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію його виступу.
"Я сказав Трампу, що Путін боїться його. І Трамп почув мене. І тепер Путін це знає теж", - сказав Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський не вперше висловлюється про главу Кремля Володимира Путіна. Так, він заявляв, що Путін хоче "мирних переговорів" не для того, щоб покласти кінець війні, а щоб взяти паузу. Також припинення вогню дозволило б зняти деякі санкції.
При цьому, в Офісі президента заявили, що Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак для цього є певна умова.
Нагадаємо, влітку 2022 року Зеленський сказав про Путіна, що той спочатку діє, а потім думає.
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