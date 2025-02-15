"Такий момент ще не настав". У Зеленського пояснили умови для зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним. Однак для цього є певна умова.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Президент сьогодні чітко сказав, що буде готовий зустрітися з Путіним, коли наступить той момент, коли Україна буде готова до таких перемовин", - заявив Єрмак.

Він уточнив, що під "готовністю" мова йде про сильну позицію та гарантії безпеки. Однак наразі цей момент ще не настав.

"Готовність є абсолютно зрозумілою, коли Україна буде мати сильну позицію, узгоджену з США та Європою. Коли буде розуміти, які гарантії безпеки ми будемо мати. Такий момент ще не настав", - додав глава ОП.