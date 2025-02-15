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"Такий момент ще не настав". У Зеленського пояснили умови для зустрічі з Путіним

Субота 15 лютого 2025 01:39
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"Такий момент ще не настав". У Зеленського пояснили умови для зустрічі з Путіним Фото: глава ОП Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним. Однак для цього є певна умова.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Президент сьогодні чітко сказав, що буде готовий зустрітися з Путіним, коли наступить той момент, коли Україна буде готова до таких перемовин", - заявив Єрмак.

Він уточнив, що під "готовністю" мова йде про сильну позицію та гарантії безпеки. Однак наразі цей момент ще не настав.

"Готовність є абсолютно зрозумілою, коли Україна буде мати сильну позицію, узгоджену з США та Європою. Коли буде розуміти, які гарантії безпеки ми будемо мати. Такий момент ще не настав", - додав глава ОП.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Єрмак відповів, чи привезли представники США до Мюнхена "мирний план" президента Дональда Трампа.

За словами керівника Офісу президента, українська сторона не почула якогось конкретного плану і він пояснив, що не може існувати документу, який не узгоджений з Україною. Однак, на думку Єрмака, зараз буде починатися щоденна праця над тим, щоб такий план з'явився.

"Відбувся не перший телефонний дзвінок між президентами Трампом і Зеленським, ми вже працюємо з Майком Волтцем, приїджає генерал Келлог. Я думаю, що ми будемо зараз працювати в щоденному режимі, щоб такий план з'явився", - поінформував він.

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