ru ua
Чт, 16 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский о Путине: сначала действует, а потом думает

Новина українською →
Киев, Четверг 16 июня 2022 20:40
Зеленский о Путине: сначала действует, а потом думает Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент РФ Владимир Путин не осмысливает последствия своих решений перед тем, как их принять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе брифинга.

"Я не уверен, что президент РФ готов что-то слышать. Мне кажется, что он находится в стадии, когда он принимает решение, а потом уже с кем-то говорит. Мне кажется, что именно в таком порядке принятие решений: не обсуждать, а сначала действовать, а потом думать, в таком порядке прекратить войну или желать прекратить войну невозможно", - рассказал Зеленский.

По его словам, сейчас в мире нет такого лидера, который способен образумить Путина и заставить его прекратить войну в Украине.

"Только коллективно, только объединившись это будет действительно крепкая сила, которая остановит РФ", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что сейчас Украина не имеет возможности начать мирные переговоры. Российское руководство не хочет вести диалог и не готово к нему.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Война России против Украины
NEWS
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
DAILY
Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена