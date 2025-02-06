Мюнхенська безпекова конференція 2025: коли відбудеться та хто візьме участь

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Що відомо про MSC 2025

Мюнхенська конференція з безпеки (Munich Security Conference, MSC) – міжнародна платформа для обговорення ключових викликів зовнішньої політики та глобальної безпеки.

Конференції проходять з 1963 року у Мюнхені. MSC 2025 буде 61-ю за рахунком.

Місце та дати проведення: готель Bayerischer Hof, з 14 по 16 лютого.

Цьогорічна конференція відбуватиметься на тлі змін у політичному житті низки країн: початок роботи адміністрації 47-го президента США Дональда Трампа; майбутні вибори у Бундестаг у Німеччині; новий цикл законодавчих зборів Євросоюзу у Брюсселі.

MSC 2025 відкриє президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 14 лютого. Головувати на конференції буде Крістоф Хойсген.

В останній день заходу Хойсгена мав змінити на посаді колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг, проте його запросили очолити міністерство фінансів Норвегії. Столтенберг заявив, що виконуватиме обов'язки голови MSC після завершення каденції в норвезькому уряді.

Протягом перехідного періоду організацією керуватимуть двоє нинішніх заступників голови MSC – Бенедикт Франке та Райнер Рудольф.

Програма

Як і в попередні роки, програма конференції складатиметься з трьох частин: основної програми, яку курує MSC, близько 200 супутніх заходів і десятків публічних подій. Порядок денний опублікують 13 лютого.

14 лютого – основна програма конференції розпочнеться з акценту на виклики глобальної безпеки , включаючи глобальне управління, стійкість демократії, кліматичну безпеку та багато інших тем;

, включаючи глобальне управління, стійкість демократії, кліматичну безпеку та багато інших тем; 15 лютого – відбудуться дебати щодо стану міжнародного порядку, регіональних конфліктів і криз , а також трансатлантичного партнерства;

, а також трансатлантичного партнерства; 16 лютого – конференція завершиться обговоренням ролі Європи у світі.

Учасники конференції

Організатори Мюнхенської конференції повідомляють про понад 60 учасників з-поміж лідерів держав та урядів, а також близько 150 міністрів і керівників міжнародних організацій. Проте повний список учасників ще не оприлюднено.

Про намір відвідати конференцію вже заявили генеральний секретер НАТО Марк Рютте, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європарламенту Роберта Мецола, президент Євроради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Очікується, що від США на MSC буде присутній новий віцепрезидент Джей Ді Венс та спецпосланець президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

MSC проходитиме за тиждень до виборів у Бундестаг Німеччини, тому у конференції братимуть участь кандидати на посаду канцлера: чинний канцлер Олаф Шольц (СДПН), кандидат від ХДС, Фрідріх Мерц, кандидат від Зелених Роберт Габек та Крістіан Лінднер від Вільної демократичної партії.

Водночас на захід не запросили представників ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (АДН) та лівого Альянсу Сари Вагенкнехт (АСВ).

Директор конференції Крістоф Хойсген пояснив це рішення тим, що обидві сторони не дотримуються основного принципу конференції – "мир через діалог". Хойсген нагадав, що АДН та АСВ покинули німецький Бундестаг, коли виступав президент України Володимир Зеленський. "Це протилежність діалогу, і я не хочу бачити нічого подібного на конференції", – заявив він.

Чи представить Келлог "мирний план" по Україні

Тема війни в Україні, найімовірніше, буде ключовою для обговорення учасниками конференції. Спеціальний представник президента США Кіт Келлог анонсував широкі дискусії щодо цього питання із союзниками на полях MSC 2025.

Напередодні західні ЗМІ писали, що Келлог у Мюнхені презентує "мирний план" по Україні. Проте він спростував цю інформацію. Келлог заявив, що публічно не представлятиме план припинення війни, оскільки це має робити президент США Дональд Трамп.

"Людина, яка представить "мирний план" – це президент США, а не Кіт Келлог. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Цього не станеться наступного тижня. У нас будуть дискусії з європейцями і ми передамо усе президенту США. І будемо рухатися далі", – зазначив американський генерал про свою участь в MSC.

Спецпосланець розповів, в Мюнхені він зустрінеться зі світовими лідерами, щоб обговорити війну Росії проти України.

Келлог заявив, що хоче отримати краще уявлення про позицію інших країн, зокрема, Великої Британії, Німеччини та Данії, й інших партнерів щодо врегулювання війни.

Вже після Мюнхенської безпекової конференції Кіт Келлог може відвідати Київ. Візит планується на 20 лютого.

При підготовці використовувалися: інформація офіційного порталу MSC, публікації Fox News, AP, Welt.