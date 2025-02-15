"Не покласти край війні". Зеленський розповів, навіщо Путіну "мирні переговори"

Глава Кремля Володимир Путін хоче "мирних переговорів" не для того, щоб покласти край війні, а щоб узяти паузу. Також припинення вогню дозволило б зняти деякі санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для NBC News .

"Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти деякі санкції через припинення вогню тощо", - констатував Зеленський.

За його словами, очільник Кремля Володимир Путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб покласти край війні, а для того, щоб укласти угоду про припинення вогню, яка зняла б деякі міжнародні санкції з Росії та дала б змогу її збройним силам перегрупуватися.

Переговори України та Росії

Днями президент США Дональд Трамп провів переговори з главою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Також нещодавно повідомлялося, що Трамп визначився з командою, яка братиме участь у переговорах щодо завершення війни РФ проти України. Також, за його словами, Україна братиме участь у переговорах з Росією про припинення війни. При цьому він хоче повернути Росію в G7.

Додамо, що і глава Кремля Володимир Путін зібрав команду для переговорів зі США щодо України. До неї увійшли так звані "важковаговики".

Важливо й те, що у своїх заявах низка світових лідерів, зокрема й президент України Володимир Зеленський, наполягали на участі Європи в майбутніх переговорах. Зокрема, у МЗС Китаю заявили, що війна Росії проти України відбувається на європейській землі. Тому Європа має бути задіяна в мирному процесі.

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