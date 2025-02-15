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Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Зеленский: сказал Трампу, что Путин его боится, и Путин об этом теперь знает

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности 2025. Он заявил, что сообщил Трампу о том, что Путин его боится.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его выступления.

"Я сказал Трампу, что Путин боится его. И Трамп услышал меня. И теперь Путин это знает тоже", - сказал Зеленский.

Заявления Зеленского о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский не впервые высказывается о главе Кремля Владимире Путине. Так, он заявлял, что Путин хочет "мирных переговоров" не для того, чтобы положить конец войне, а чтобы взять паузу. Также прекращение огня позволило бы снять некоторые санкции.

При этом, в Офисе президента заявили, что Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако для этого есть определенное условие.

Напомним, летом 2022 года Зеленский сказал о Путине, что тот сначала действует, а потом думает.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампВойна в Украине