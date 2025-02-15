Зеленський: сказав Трампу, що Путін його боїться, і Путін про це тепер знає

Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою на Мюнхенській конференціії з безпеки 2025 . Він заявив, що повідомив Трампу про те, що Путін його боїться.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію його виступу.

"Я сказав Трампу, що Путін боїться його. І Трамп почув мене. І тепер Путін це знає теж", - сказав Зеленський.

Заяви Зеленського про Путіна

Президент України Володимир Зеленський не вперше висловлюється про главу Кремля Володимира Путіна. Так, він заявляв, що Путін хоче "мирних переговорів" не для того, щоб покласти кінець війні, а щоб взяти паузу. Також припинення вогню дозволило б зняти деякі санкції.

При цьому, в Офісі президента заявили, що Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак для цього є певна умова.

Нагадаємо, влітку 2022 року Зеленський сказав про Путіна, що той спочатку діє, а потім думає.

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