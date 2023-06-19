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Зеленський сказав Сунаку про важливість надання Україні перспектив членства на саміті НАТО

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Понеділок 19 червня 2023 12:41
Зеленський сказав Сунаку про важливість надання Україні перспектив членства на саміті НАТО Фото: Володимир Зеленський та Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

Політики обговорили перебіг бойових дій, оборонні потреби України та подальшу співпрацю для розширення спроможностей України на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Зеленський подякував Сунаку за організацію конференції з відновлення України в Лондоні 21-22 червня та за лідерську роль Британії в консолідації міжнародної підтримки України.

"Ми скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Важливо надати Україні конкретні перспективи членства. Обговорили також кроки з реалізації Формули Миру та підготовки гарантій безпеки для України", - написав президент.

Зеленський також наголосив на тому, що Росія нарощує виробництво ракет із західних компонентів. Тому під час розмови він сказав Сунаку про необхідність посилення санкційного тиску на державу-агресора.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Україна очікує від НАТО рішучих кроків щодо вступу. Так, Зеленський заявляв, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері.

Водночас генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна не отримає запрошення до Альянсу під час саміту у Вільнюсі. За його словами, на саміті планують ухвалити пакет довготривалої допомоги Україні.

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