НАТО на саміті у Вільнюсі ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні, - Столтенберг

НАТО ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні на літньому саміті у Вільнюсі. Він покликаний привести Україну до стандартів Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга у коментарі Welt.

За його словами, НАТО ухвалить пакет допомоги, покликаний привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років. На думку Столтенберга, це наблизить Україну до Альянсу.

"Майбутнє України - в НАТО, але зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної та незалежної держави - інакше немає сенсу обговорювати членство", - сказав він.

Столтенберг додав, що після закінчення війни повинні бути домовленості щодо безпеки України, щоб Росія з часом не змогла переозброїтися і напасти знову.

Що Україна очікує від саміту НАТО

Політичне керівництво наголошує, що Україна очікує від НАТО рішучих кроків щодо вступу. Зокрема, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері.

При цьому генсек Альянсу Столтенберг наголосив, що Україна не отримає запрошення до НАТО під час саміту у Вільнюсі. Він заявив, що зараз пріоритетом залишається перемога у війні.

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