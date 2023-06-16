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Україна не отримає запрошення до НАТО під час саміту у Вільнюсі, - Столтенберг

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П'ятниця 16 червня 2023 16:22
Україна не отримає запрошення до НАТО під час саміту у Вільнюсі, - Столтенберг Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна не отримає запрошення до Північноатлантичного Альянсу під час саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться наступного місяця, у липні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції в Брюсселі, повідомляє РБК-Україна.

"Ми обговорювали план дій щодо України. Це питання, яке порушувалось на зустрічі міністрів в Осло", - розповів генеральний секретар НАТО.

За словами Столтенберга, є три важливих елементи щодо України:

  • наближення України до НАТО в практичному вимірі. Це означає продовження надання підтримки й допомога країні в переході від радянських стандартів до доктрин й обладнання НАТО;
  • політичний шлях. Фіналізація угоди щодо створення Ради Україна-НАТО;
  • членство України в ЄС. Усі країни згодні з тим, що наша країна має стати новим членом союзу.

"Наразі ми не будемо обговорювати запрошення Україні приєднатися до НАТО під час саміту у Вільнюсі. Але ми віримо, що Україна має стати його членом. Ми будемо наближувати цей процес, впевнені, що зможемо знайти консенсус у Вільнюсі щодо того, як наблизити країна до Північноатлантичного союзу", - додав Столтенберг.

Саміт у Вільнюсі

Саміт Північноатлантичного Альянсу відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що наша країна очікує отримати "чіткий графік вступу" після проведення саміту. Водночас президент Володимир Зеленський підкреслив важливість конкретних гарантій безпеки з боку Заходу, які будуть зафіксовані документом. Україна планує отримати гарантії від Північноатлантичного Альянсу до отримання повноправного членства.

Як писало CNN, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та його команда наразі активно працюють над тим, аби переконати союзників підтримати вступ України до НАТО.

Водночас як стверджує міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, сьогодні в Альянсі схиляються до того, щоб спростити вступ України до НАТО.

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