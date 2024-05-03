Зеленський сказав, що стримує Путіна від ядерного удару по Україні

"Що стосується закидів Росії щодо ядерної катастрофи чи ядерних ударів. Вони хворі на голову люди, це факт. Тому повністю сказати, що вони спроможні чи не спроможні на це - неможливо. Бо з хворою людиною складно сказати до кінця", - зазначив Зеленський.

На його думку, "попри цю хворобу, ці люди дуже люблять життя, дуже люблять себе, дуже бояться втратити владу та гроші, а найголовніше - втратити підтримку суспільства".

"Все це, що я перерахував: життя, крісло, суспільство і "червона лінія", яку ядерна зброя перетинає з усім світом, це факт. Навіть ті країни, які балансують між нами та Росією і не можуть визначитися, навіть ці країни відвернуться від Росії після ядерного удару будь-якого масштабу по будь-якій території", - сказав президент.

Зеленський вважає, що люди, які бояться втратити гроші, владу та свої життя, ніколи не застосують ядерну зброю.

"Інакше їх ліквідують. Не важливо як. Їх всіх ліквідують, на мою думку", - додав глава держави.