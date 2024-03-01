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У НАТО відповіли на чергові погрози Путіна застосувати ядерну зброю

П'ятниця 01 березня 2024 18:31
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У НАТО відповіли на чергові погрози Путіна застосувати ядерну зброю Архівне фото: заступник генсека НАТО Мірча Джоане (nato int)
Автор: Дмитро Браславський

Представники РФ останні два роки постійно погрожують ядерною зброєю, проте йдеться про психологічне залякування, а не про реальні наміри.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

"Ми спостерігаємо подібне використання ядерних погроз з боку російських лідерів протягом щонайменше двох років, відтоді, як почалася війна в Україні. І це від такої ядерної наддержави, як Росія", - йдеться в заяві.

За його словами, це вкрай безвідповідально, оскільки, володіючи такою зброєю, також необхідно проявляти стриманість. У НАТО вважають, що це частина їхнього арсеналу для психологічного тиску і залякування.

Путін блефує

Джоане сказав, що заяви російського диктатора Володимира Путіна ґрунтуються на логіці психологічного залякування, а не на реальних намірах.

"Ми не бачимо безпосередньої загрози застосування Росією такої зброї. Але такі заяви дуже небезпечні, оскільки підривають довіру в галузі ядерної зброї. Росія знає наслідки такого розвитку подій", - сказав заступник генсека НАТО.

Також Джоане додав, що це здебільшого той самий пихатий спосіб накинутися на Захід і описати війну, яку Путін розпочав в Україні, як "війну цивілізацій", або для виправдання твердження, що Захід нібито намагається знищити Росію, що в НАТО назвали повною нісенітницею.

Що сказав Путін

Нагадаємо, вчора, 29 лютого, російський диктатор Володимир Путін звернувся до Федеральних зборів РФ.

Глава Кремля, зокрема, почав хвалитися зброєю, яку має Росія, у тому числі й ракетами, які здатні нести ядерний заряд. Він погрожував "продемонструвати" міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", які нібито здатні пролітати 18 тисяч кілометрів.

У Держдепі сказали, що США вже попередили Росію про наслідки застосування ядерної зброї. Погрози з боку російського диктатора Володимира Путіна безвідповідальні.

Більш детально про ту зброю, яку Путін згадував у своїй промові, - у матеріалі РБК-Україна.

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