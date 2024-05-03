Зеленский сказал, что сдерживает Путина от ядерного удара по Украине

Российский диктатор Владимир Путин не решается нанести ядерный удар по Украине, ведь боится потерять власть, деньги, а самое главное - поддержку общества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе общения с лицеистами, курсантами и преподавателями Национальной академии ГПСУ имени Богдана Хмельницкого.
"Что касается упреков России в ядерной катастрофе или ядерных ударах. Они больны головой люди, это факт. Поэтому полностью сказать, что они способны или не способны на это - невозможно. Потому что с больным человеком сложно сказать до конца", - отметил Зеленский.
По его мнению, "несмотря на эту болезнь, эти люди очень любят жизнь, очень любят себя, очень боятся потерять власть и деньги, а самое главное - потерять поддержку общества".
"Все это, что я перечислил: жизнь, кресло, общество и красная линия", которую ядерное оружие пересекает со всем миром, это факт. Даже те страны, которые балансируют между нами и Россией и не могут определиться, даже эти страны отвернутся от России после ядерного удара любого масштаба по любой территории", - сказал президент.
Зеленский считает, что люди, которые боятся потерять деньги, власть и свои жизни, никогда не применят ядерное оружие.
"Иначе их ликвидируют. Не важно как. Их всех ликвидируют, по моему мнению", - добавил глава государства.
Напомним, в феврале российский диктатор Владимир Путин обратился с посланием в Федеральное собрание. В ходе речи он заявил о "полной готовности" ядерных сил , а также скулил о последствиях привлечения военных стран НАТО в Украину.
После этого премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что агрессивную риторику диктатора, в частности, его решения и "анонсы" следует воспринимать серьезно. По его мнению, Евросоюз должен быть готов к плохим сценариям.
А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что последние два года представители РФ постоянно угрожают ядерным оружием, однако речь идет о психологическом устрашении, а не о реальных намерениях.
Американский генерал Бен Ходжес считает, что угрозы России относительно применения ядерного оружия вряд ли содержат реальную решимость его применить. В то же время нельзя сказать, что шансы для этого равны 0.
В начале марта Институт изучения войны сообщал, что применение Россией ядерного оружия в Украине или другой стране мира маловероятно. Там отметили, что Путин лишь "традиционно бряцает ядерной саблей".
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