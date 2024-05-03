Зеленский сказал, что сдерживает Путина от ядерного удара по Украине

"Что касается упреков России в ядерной катастрофе или ядерных ударах. Они больны головой люди, это факт. Поэтому полностью сказать, что они способны или не способны на это - невозможно. Потому что с больным человеком сложно сказать до конца", - отметил Зеленский.

По его мнению, "несмотря на эту болезнь, эти люди очень любят жизнь, очень любят себя, очень боятся потерять власть и деньги, а самое главное - потерять поддержку общества".

"Все это, что я перечислил: жизнь, кресло, общество и красная линия", которую ядерное оружие пересекает со всем миром, это факт. Даже те страны, которые балансируют между нами и Россией и не могут определиться, даже эти страны отвернутся от России после ядерного удара любого масштаба по любой территории", - сказал президент.

Зеленский считает, что люди, которые боятся потерять деньги, власть и свои жизни, никогда не применят ядерное оружие.

"Иначе их ликвидируют. Не важно как. Их всех ликвидируют, по моему мнению", - добавил глава государства.