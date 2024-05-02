Американський генерал: ядерні погрози Росії - це лише погрози

Американський генерал Бен Ходжес заявив, що погрози Росії щодо застосування ядерної зброї навряд чи містять під собою реальну рішучість її застосувати. У той же час, не можна сказати, що шанси для цього дорівнюють 0.

"Я думаю, що все більше і більше людей усвідомлюють, що загрози Росії з приводу використання ядерної зброї - це тільки загрози. Я не хочу сказати, що це нульові шанси, тому що Росія має тисячі одиниць ядерної зброї, і їх явно не турбує, скільки людей вони вбивають навіть своїх, але я не бачу для них переваги в тому, щоб використовувати ядерну зброю. І особливо якщо Росія сама не піддається прямому нападу з боку НАТО", - сказав він.

Крім того, за словами Ходжеса, росіяни усвідомлюють, що їхня ядерна зброя найефективніша, коли вони насправді не використовують її, а лише погрожують її використанням, бо бачать, як США, Німеччина, деякі інші вагаються.

"Ми самі себе стримуємо, тому що ми стурбовані цією ескалацією. Здається, що ми нарешті починаємо це проходити. Ключовим буде, коли США та Німеччина обидва нарешті скажуть, що ми хочемо, щоб Україна перемогла, що в наших інтересах, щоб Україна перемогла Росію. І тоді, коли ви маєте чітко визначений стратегічний результат, тоді ви можете мати набагато кращі, ефективніші політичні рішення", - пояснив свою позицію американський генерал.

Погрози РФ щодо застосування ядерної зброї

У Росії є найбільший у світі запас ядерних боєголовок. За даними Reuters, їх у Кремля більше 5500 одиниць.

Водночас, як на початку березня писав Інститут вивчення війни, застосування Російською Федерацією ядерної зброї в Україні чи іншій країні світу малоймовірне. На їхню думку, глава Кремля Володимир Путін лише "традиційно брязкає ядерною шаблею".

При цьому незважаючи на малоймовірність застосування РФ ядерки, 14 лютого, глава комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер не виключив серйозну загрозу для національної безпеки США. За даними розвідки, Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі.