Використання РФ ядерної зброї в Україні та інших країнах малоймовірне, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 1 березня Міністерство оборони РФ повідомило про успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", оснащеної роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення.

Також у звіті нагадали, що під час свого звернення до Федеральних зборів 29 лютого, диктатор Володимир Путін заявив про наявність у Росії зброї, здатної вдарити по країнах Заходу.

"Кремль часто використовує брязкання ядерною шаблюкою, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку Заходу для України. Застосування Росією ядерної зброї в Україні та за її межами є малоймовірним", - йдеться у звіті ISW.

Ядерний шантаж Путіна

29 лютого російський диктатор Володимир Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів. Під час промови він заявив про "повну готовність" ядерних сил, а також скиглив про наслідки залучення військових країн НАТО в Україні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що агресивну риторику диктатора, зокрема його рішення та "анонси" слід сприймати серйозно. На його думку, Євросоюз має бути готовий до поганих сценаріїв.

В МЗС Китаю відреагували на ядерні погрози Путіна і закликали зберігати стриманість.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що останні два роки представники РФ постійно погрожують ядерною зброєю, однак йдеться про психологічне залякування, а не про реальні наміри.

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