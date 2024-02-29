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Туск: заяви Путіна слід сприймати серйозно, Європа повинна бути готовою

Четвер 29 лютого 2024 15:26
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Туск: заяви Путіна слід сприймати серйозно, Європа повинна бути готовою Фото: Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Агресивну риторику та "анонси" російського диктатора Володимира Путіна слід сприймати серйозно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, якого цитує Onet.

"Не лише агресивну риторику, але й рішення, які анонсував Путін - щодо збільшення самодостатності Росії, переведення економіки на військові рейки, модернізації армії - усе це слід сприймати абсолютно серйозно", - заявив Туск.

Як пояснив прем'єр-міністр Польщі, Європа повинна зрозуміти, що "гонка озброєнь", яку Росія нав'язує світу - зобов'язує Захід прокидатись і готуватися з військової точки зору до потенційних загроз.

"Європейський союз (ЄС) має ухвалювати рішення, які зрівноважать військовий потенціал Росії і зроблять Європу краще готовою до поганих сценаріїв", - додав Туск.

Варто пояснити, що сьогодні, 29 лютого, диктатор звернувся з посланням до Федеральних зборів. Під час промови він заявив про "повну готовність" ядерних сил, а також скиглив про наслідки залучення військових країн НАТО в Україні.

Розміщення західних військ в Україні

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Під час саміту президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання. Водночас проти цієї ініціативи виступили Німеччина, Чехія, Іспанія й Італія. Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Детальніше про це, реакції інших лідерів та про те, чи дійсно партнери готуються задіяти свої армії, - у матеріалі РБК-Україна.

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