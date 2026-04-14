Зеленський сказав, коли запрацює "Дружба" і зробив заяву про Мадяра
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ремонт нафтопроводу "Дружба" просувається за графіком, а також прокоментував відносини з Угорщиною і готовність до зустрічі з новим прем'єром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Офісу Президента України.
Терміни відновлення нафтопроводу
Зеленський повідомив, що до кінця квітня нафтопровід буде частково відновлений і зможе працювати.
Він уточнив, що не всі резервуари вдасться відремонтувати в ці строки, оскільки це більш тривалий процес, однак для функціонування системи цього буде достатньо.
За його словами, Україна розраховує, що завершення робіт збіжиться з виконанням зобов'язань країнами Європейського Союзу, насамперед Угорщиною, яка раніше блокувала важливі для Києва рішення.
Відносини з Угорщиною після виборів
Президент наголосив, що Україна налаштована на співпрацю з Угорщиною, відзначивши добрі відносини між народами двох країн і важливість їхнього збереження.
Він заявив, що взаємодія з новим керівництвом має будуватися на прагматизмі, домовленостях, співпраці та взаємній повазі, що посилює обидві сторони.
Також Зеленський нагадав, що вибори в Угорщині відбулися в неділю, 12 числа, і народ країни зробив свій вибір, назвавши символічним збіг цієї дати з Великоднем в Україні.
Готовність до діалогу з новим прем'єром
Глава держави заявив про готовність зустрітися з Петером Мадяром, щойно новий прем'єр-міністр буде до цього готовий.
Він додав, що обговорювалися варіанти поїздки в Європу через Німеччину, проте Україна також запропонувала власний транспорт, зазначивши, що дорога займе близько 11-12 годин, але така можливість залишається відкритою.
Нагадуємо, що Петер Мадяр, який переміг на виборах в Угорщині , готує комплексну стратегію з відновлення відносин з Європейським союзом після 16-річного періоду правління Віктора Орбана.
Зазначимо, що голова партії "Тиса" і переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр дав зрозуміти, що Будапешт, імовірно, не стане перешкоджати виділенню Україні 90 млрд євро.