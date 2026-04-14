Угорщина змінює курс щодо України та санкцій проти РФ: Мадяр назвав свої перші кроки
Переможець виборів в Угорщині Петер Мадяр розробляє масштабний план нормалізації відносин з Євросоюзом після 16 років правління Віктора Орбана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Що хоче Мадяр
Головний пріоритет нового уряду - розблокувати 18 мільярдів євро з фондів ЄС, заморожених через порушення демократичних принципів за часів Орбана.
Крім того, Мадяр хоче:
- отримати доступ до близько 16 мільярдів євро європейських оборонних кредитів;
- скасувати щоденний штраф в 1 мільйон євро, який ЄС наклав на Угорщину за порушення міграційного законодавства.
Що вимагає Брюссель
Просто так кошти ніхто не повернe. Брюссель висуває конкретні умови.
Від Угорщини очікують:
- зняти вето на кредит ЄС для України розміром 90 мільярдів євро;
- підтримати новий пакет санкцій проти Росії;
- припинити блокувати початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС.
Мадяр заявив, що шукатиме "компроміси" на рівні ЄС і хоче "спростити процес прийняття рішень".
Він одразу дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит Києву. Також підкреслив, що має конституційну більшість у дві третини голосів у парламенті - це дає змогу провести масштабні судові реформи й розморозити фонди.
Щодо Москви - Мадяр дав зрозуміти, що хоче тримати дистанцію. Водночас заявив, що Угорщина й надалі купуватиме російську нафту, хоча санкції мають залишатися в силі.
Мадяр поспішає, пише Politico. Якщо реформи у сфері верховенства права не будуть проведені до серпня, Угорщина втратить значну частину коштів ЄС.
Майбутній новий прем'єр вже попросив угорського президента перенести інавгурацію парламенту з 12 травня на 5 травня - щоб швидше представити офіційний реформаторський пакет.
Паралельно Угорщина залишається під слідством за статтею 7 договорів ЄС - це перший крок до позбавлення права голосу в разі порушень демократії. Наступне слухання з оцінкою позиції Будапешта заплановане на кінець травня.
Раніше майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не блокуватиме кредит ЄС для України в 90 мільярдів євро, який заморозив його попередник Орбан.
При цьому він виключив членство України в ЄС найближчі 10 років і не заперечував енергетичну залежність від Росії, вважаючи, що Угорщині доведеться вести переговори з главою Кремля Владіміром Путіним.