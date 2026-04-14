ua en ru
Вт, 14 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Угорщина змінює курс щодо України та санкцій проти РФ: Мадяр назвав свої перші кроки

12:15 14.04.2026 Вт
2 хв
Що Угорщина готова дати в обмін на гроші ЄС?
Олена Чупровська
Фото: лідер партії "Тиса" та майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр (Getty Images)

Переможець виборів в Угорщині Петер Мадяр розробляє масштабний план нормалізації відносин з Євросоюзом після 16 років правління Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Що хоче Мадяр

Головний пріоритет нового уряду - розблокувати 18 мільярдів євро з фондів ЄС, заморожених через порушення демократичних принципів за часів Орбана.

Крім того, Мадяр хоче:

  • отримати доступ до близько 16 мільярдів євро європейських оборонних кредитів;
  • скасувати щоденний штраф в 1 мільйон євро, який ЄС наклав на Угорщину за порушення міграційного законодавства.

Що вимагає Брюссель

Просто так кошти ніхто не повернe. Брюссель висуває конкретні умови.

Від Угорщини очікують:

  • зняти вето на кредит ЄС для України розміром 90 мільярдів євро;
  • підтримати новий пакет санкцій проти Росії;
  • припинити блокувати початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС.

Мадяр заявив, що шукатиме "компроміси" на рівні ЄС і хоче "спростити процес прийняття рішень".

Він одразу дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит Києву. Також підкреслив, що має конституційну більшість у дві третини голосів у парламенті - це дає змогу провести масштабні судові реформи й розморозити фонди.

Щодо Москви - Мадяр дав зрозуміти, що хоче тримати дистанцію. Водночас заявив, що Угорщина й надалі купуватиме російську нафту, хоча санкції мають залишатися в силі.

Мадяр поспішає, пише Politico. Якщо реформи у сфері верховенства права не будуть проведені до серпня, Угорщина втратить значну частину коштів ЄС.

Майбутній новий прем'єр вже попросив угорського президента перенести інавгурацію парламенту з 12 травня на 5 травня - щоб швидше представити офіційний реформаторський пакет.

Паралельно Угорщина залишається під слідством за статтею 7 договорів ЄС - це перший крок до позбавлення права голосу в разі порушень демократії. Наступне слухання з оцінкою позиції Будапешта заплановане на кінець травня.

Раніше майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не блокуватиме кредит ЄС для України в 90 мільярдів євро, який заморозив його попередник Орбан.

При цьому він виключив членство України в ЄС найближчі 10 років і не заперечував енергетичну залежність від Росії, вважаючи, що Угорщині доведеться вести переговори з главою Кремля Владіміром Путіним.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Україна Угорщина Петер Мадяр
