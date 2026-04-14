ua en ru
Вт, 14 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский сказал, когда заработает "Дружба" и сделал заявление о Мадяре

15:58 14.04.2026 Вт
2 мин
Президент назвал крайний срок запуска нефтепровода
aimg Анастасия Никончук
Фото: Владимир Зеленский (rada.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ремонт нефтепровода "Дружба" продвигается по графику, а также прокомментировал отношения с Венгрией и готовность к встрече с новым премьером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Офиса Президента Украины.

Сроки восстановления нефтепровода

Зеленский сообщил, что к концу апреля нефтепровод будет частично восстановлен и сможет работать.

Он уточнил, что не все резервуары удастся отремонтировать в эти сроки, поскольку это более длительный процесс, однако для функционирования системы этого будет достаточно.

По его словам, Украина рассчитывает, что завершение работ совпадет с выполнением обязательств странами Европейского союза, прежде всего Венгрией, которая ранее блокировала важные для Киева решения.

Отношения с Венгрией после выборов

Президент подчеркнул, что Украина настроена на сотрудничество с Венгрией, отметив хорошие отношения между народами двух стран и важность их сохранения.

Он заявил, что взаимодействие с новым руководством должно строиться на прагматизме, договоренностях, сотрудничестве и взаимном уважении, что усиливает обе стороны.

Также Зеленский напомнил, что выборы в Венгрии прошли в воскресенье, 12 числа, и народ страны сделал свой выбор, назвав символичным совпадение этой даты с Пасхой в Украине.

Готовность к диалогу с новым премьером

Глава государства заявил о готовности встретиться с Петером Мадьяром, как только новый премьер-министр будет к этому готов.

Он добавил, что обсуждались варианты поездки в Европу через Германию, однако Украина также предложила собственный транспорт, отметив, что дорога займет около 11–12 часов, но такая возможность остается открытой.

Напоминаем, что победивший на выборах в Венгрии Петер Мадьяр готовит комплексную стратегию по восстановлению отношений с Европейским союзом после 16-летнего периода правления Виктора Орбана.

Отметим, что глава партии "Тиса" и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр дал понять, что Будапешт, вероятно, не станет препятствовать выделению Украине 90 млрд евро.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Петер Мадьяр Венгрия
Новости
Аналитика
