Зеленський шукає заміну Сирського, найімовірніший кандидат - Драпатий, - Bloomberg

Як наголошує видання, президент дійшов до такого рішення на тлі тиску з боку широкомасштабних протестів, що вимагають відставки військового лідера.

"Одне з джерел заявило, що український лідер, ймовірно, обере командувача Об'єднаних сил, генерал-майора Михайла Драпатого, наступником Сирського, якого можуть звільнити протягом кількох днів", - йдеться у матеріалі Bloomberg.

При цьому ще одне джерело видання повідомило - рішення щодо заміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського ще не прийнято остаточно, а в самому списку кандидатів на цю посаду - 11 осіб.

Звільнення Сирського

Помічник Володимира Зеленського Дмитро Литвин відмовився від коментарів, але повідомив журналістам, що Сирського навряд чи звільнять у понеділок.

Генеральний штаб України додав у Facebook, що нинішнього головнокомандувача ЗСУ поки не було звільнено з посади та він продовжує виконувати свої обов'язки, йдеться у заяві, опублікованій 20 липня.

Президент при цьому заявив, що зустрічався з Драпатим в понеділок, але не згадав про жодні плани щодо заміни Сирського.