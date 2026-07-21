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Зеленский ищет замену Сырского, самый вероятный кандидат - Драпатый, - Bloomberg

00:05 21.07.2026 Вт
2 мин
Один из источников издания заявил об 11 канидатах из списка
aimg Юлия Маловичко
Фото: командующий объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый (facebook.com zelenskyy.official)

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского. Вероятнейший его преемник – Михаил Драпатый, командующий объединенными силами ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Bloomberg.

Как отмечает издание, президент пришел к такому решению на фоне давления со стороны широкомасштабных протестов, требующих отставки военного лидера.

"Один из источников заявил, что украинский лидер, вероятно, выберет командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого, преемником Сырского, которого могут уволить в течение нескольких дней", - говорится в материале Bloomberg.

При этом еще один источник издания сообщил – решение о замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского еще не принято окончательно, а в самом списке кандидатов на эту должность – 11 человек.

Увольнение Сырского

Помощник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин отказался от комментариев, но сообщил журналистам, что Сырского вряд ли уволят в понедельник.

Генеральный штаб Украины добавил в Facebook, что нынешний главнокомандующий ВСУ пока не был уволен с должности и продолжает выполнять свои обязанности, говорится в заявлении, опубликованном 20 июля.

Президент при этом заявил, что встречался с Драпатым в понедельник, но не упомянул ни о каких планах по замене Сырского.

Что предшествовало

Об отставке Александра Сырского начали говорить незадолго после увольнения уже экс-главы Минобороны Михаила Федорова, что повлекло за собой ряд протестов по стране.

Украинцы вышли в поддержку министра обороны, считая его работу эффективной - это касалось, в частности, успешных ударов по территории РФ и энергетическому сектору врага. Также технологии на фронте, такие как новые дроны и роботизированные системы, приписывались в достижение Федорова.

Поддержать чиновника вышли на протесты даже украинские звезды.

Одной из причин увольнения Федорова, по словам президента, были разногласия по вопросам войны между Сырским и эксминистром обороны. Последний якобы не прислушивался к военному командованию по крайней мере при осуществлении оборонных заказов.

И хотя как Сырский, так и Федоров отрицали взаимный конфликт, известно, что разногласия во взглядах по работе между ними все же были, а экс-министр обороны призвал в свое время Зеленского уволить Сырского.

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