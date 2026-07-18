У Києві третій день протесту через відставку Федорова

У суботу, 18 липня, у Києві та інших містах продовжуються протести через відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. У владі вже відреагували на сигнал людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Суспільного" та власного кореспондента.

Де проходять протести

Як і в попередні два дні, люди вчергове зібралися біля театру Франка у Києві та закликають, щоб влада повернула Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського відправила у відставку.

Окрім того, протести проходять у Львові, Дніпрі, Тернополі, Миколаєві, Кропивницькому, Одесі та Черкасах.

Зокрема, у Тернополі люди тримали плакати з гаслами: "Поверніть Федорова", "Не чіпайте, що працює", "Звільни Сирського", "Воюємо дронами, а не людьми" тощо.

Чого конкретно вимагають люди

Організатор акції Дмитро Козятинський після вчорашніх протестів заявив, що ці заходи мають дві ключові вимоги:

звільнення головкома Сирського;

призначення Федорова очільником міністерства оборони.

Влада почула сигнал людей

Сьогодні у суботу радник ОП Сергій Лещенко заявив, що президент України Володимир Зеленський почув протестувальників, але для ухвалення рішень потрібен час. Він висловив переконання, що Зеленський відреагує, як робив це і минулого року.

Наразі президент вже опублікував відеозвернення і підтвердив, що чує людей і мав сьогодні довгу розмову з Федоровим.

"Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну. Я дякую всім, хто захищає наші позиції на фронті, хто старається повертати війну додому - в Росію, туди, звідки війна сюди прийшла. Слава Україні!", - заявив Зеленський.

Що сказав Федоров

Перед зверненням Зеленського Федоров опублікував у своєму Telegram невеликий допис, в якому сказав, що зміни будуть.

"Зміни обовʼязково будуть. Ви мені дякували за Мрію та Дію. Від себе дякую за надію. Такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах. Дякую ветеранам та військовим за те, що тримаєте фронт і честь. Діалог є. Вірю, що все вдасться", - написав він.