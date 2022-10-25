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Зеленський - Штайнмаєру: IRIS-T демонструє потужні результати, але однієї системи замало

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Вівторок 25 жовтня 2022 22:05
Зеленський - Штайнмаєру: IRIS-T демонструє потужні результати, але однієї системи замало Фото: Володимир Зеленський, президент України і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Дмитро Браславський

Німецька протиповітряна оборона IRIS-T демонструє потужні результати, проте однієї системи для України замало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Хочу подякувати за підтримку України, сувернітету, територіальної цілісності. У нас сьогодні паралельно дуже важлива подія проходить у Німеччині. Обговорюють майбутню відбудову України. Я знаю, що ви були в Чернігівській оласті", - заявив Зеленський.

Президент додав, що поки говорять про стратегічні плани, в Україні є важливі моменти, речі, які потрібно дуже швидко відбудувати в країні. Також Зеленський попросив Штайнмаєра підтвердити сигнал, що Німеччина готова розглядати можливість допомоги щодо відбудови регіону в Чернігові.

"Українська сторона і я особисто задоволений нашими розмовами, вдячний німецькій стороні, що ми отримали перші системи ППО IRIS-T, які демонструють потужні результати.Однієї системи замало", - підкреслив Зеленський.

Президент заявив, що в цьому напрямку хотіли обговорти деталі, де Німеччина може прискоритись і допомогти.За його словами, риторика в Європі, в Німеччині на користь підтримки України вона більш тепла, ніж погода сьогодні на вулиці.

Нагадаємо, що 11 жовтня Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T.

ППО IRIS-T вже задіяно на південному напрямку й добре себе показала. Про це розповів президент України Володимир Зеленський 18 жовтня.

Вже в найближчі місяці Україна отримає додаткові пускові установки IRIS-T від Німеччини.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до України у віторок, 25 жовтня.

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Зеленський - Штайнмаєру: IRIS-T демонструє потужні результати, але однієї системи замало
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