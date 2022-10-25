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Президент Німеччини прибув до України

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Вівторок 25 жовтня 2022 08:07
Президент Німеччини прибув до України Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Німеччини (twitter.com/BPrSprecherin)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до України у віторок, 25 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента Керстін Гаммелін у Twitter.

""Наша солідарність непорушна, і такою вона залишиться"". Федеральний президент Штайнмаєр прибув до України", - написала вона.

Нагадаємо, 20 жовтня посол України в Німеччині Олексій Макєєв розповів, що Україна та Німеччина перебувають у конфіденційному плануванні візиту президента ФРН.

Штайнмаєр справді мав відвідати Україну 20 жовтня, але його візит скасували через заходи безпеки.

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