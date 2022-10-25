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Зеленский - Штайнмайеру: IRIS-T демонстрирует мощные результаты, но одной системы мало

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Вторник 25 октября 2022 22:05
Зеленский - Штайнмайеру: IRIS-T демонстрирует мощные результаты, но одной системы мало Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкая противовоздушная оборона IRIS-T демонстрирует мощные результаты, однако одной системы для Украины недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Хочу поблагодарить за поддержку Украины, суверенитет, территориальную целостность. У нас сегодня параллельно очень важное событие проходит в Германии. Обсуждают будущее восстановление Украины. Я знаю, что вы были в Черниговской области", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что пока говорят о стратегических планах, в Украине есть важные моменты, вещи, которые нужно очень быстро отстроить в стране. Также Зеленский попросил Штайнмайера подтвердить сигнал, что Германия готова рассматривать возможность помощи по восстановлению региона в Чернигове.

"Украинская сторона и я лично доволен нашими разговорами, благодарен немецкой стороне, что мы получили первые системы ПВО IRIS-T, которые демонстрируют мощные результаты. Одной системы мало", - подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что в этом направлении хотели обсудить детали, где Германия может ускориться и помочь. По его словам, риторика в Европе, в Германии в пользу поддержки Украины она более теплая, чем погода сегодня на улице.

Напомним, что 11 октября Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T.

ПВО IRIS-T уже задействовано на южном направлении и хорошо себя показало. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский 18 октября.

Уже в ближайшие месяцы Украина получит дополнительные пусковые установки IRIS от Германии.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину во вторник, 25 октября.

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