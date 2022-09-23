Зеленський "шокований" відсутністю допомоги Ізраїлю
Ізраїль не надав Україні жодної допомоги з початку повномасштабної війни з Росією. При цьому країна експортувала зброю до інших держав.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю виданню Ouest-France.
"Я шокований. Не розумію. Ізраїль нам нічого не дав, нічого, нуль... Я розумію, що вони повинні захищати свою землю, але я отримав інформацію про те, що Ізраїль експортує своє озброєння в інші країни", - сказав він.
При цьому Зеленський додав, що не звинувачує лідерів країни.
"Я не звинувачую лідерів. Я констатую факти: були дискусії з керівництвом Ізраїлю, і це не допомогло Україні. Можна помітити вплив Росії на Ізраїль", - сказав він.
При цьому Зеленський зазначив, що вважає Ізраїль незалежною державою. Президент також сказав, що громадянське суспільство підтримує Україну.
"Чому б не дати нам протиповітряну оборону?" - спитав він.
Крім цього, Зеленський повідомив, що підтримує діалог із президентом Франції Еммануелем Макроном. За його словами, французький лідер допомагає Україні та знає про потребу постачання нового озброєння.
"Хотілося б рішучіших дій з боку Німеччини, Туреччини та США, тому що виробників зенітної зброї мало", - додав президент.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ізраїль зайняв нейтральну позицію щодо запровадження санкцій, але, як заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, у країні пообіцяли не допомагати Росії "оминати" обмеження.
Крім того, Зеленський раніше заявляв, що Ізраїль має приєднатися до міжнародного режиму санкцій проти РФ , адже йдеться не про бізнес чи гроші, а про спільну безпеку.
У свою чергу депутат Кнесету від партії "Лікуд" Нір Баркат заявив, що переговори про постачання ізраїльської зброї до України мають вестись за зачиненими дверима, країна має допомогти Україні захиститися від агресору.
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