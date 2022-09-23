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Зеленский "шокирован" отсутствием помощи Израиля

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 15:33
Зеленский "шокирован" отсутствием помощи Израиля Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Израиль не предоставил Украине никакой помощи с начала полномастшабной войны с Россией. При этом страна экспортировала оружие в другие государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью изданию Ouest-France.

"Я в шоке. Не понимаю. Израиль нам ничего не дал, ничего, ноль... Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию о том, что Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны", - сказал он.

При это Зеленський добавил, что он не обвиняет лидеров страны.

"Я не обвиняю лидеров. Я констатирую факты: были дискуссии с руководством Израиля, и это не помогло Украине. Можно заметить влияние России на Израиль", - сказал он.

При этом Зеленский отметил, что считает Израиль независимым государством. Президент также сказал, что гражданское общество поддерживает Украину.

"Почему бы не дать нам противовоздушную оборону?" - спросил он.

Помимо этого, Зеленский сообщил, что поддерживает диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, франузский лидер помогает Украине и знает о потребности поставкок нового вооружения.

"Хотелось бы более решительных действий со стороны Германии, Турции и США, потому что производителей зенитного оружия мало", - добавил президент.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Израиль занял нейтральную позицию в отношении введения санкций, но, как заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, в стране пообещали не помогать России "обходить" ограничения.

Кроме того, Зеленский ранее заявлял, что Израиль должен присоединиться к международному режиму санкций против РФ, ведь речь идет не о бизнесе или деньгах, а о совместной безопасности.

В свою очередь депутат Кнессета от партии "Ликуд" Нир Баркат заявил, что переговоры о поставках израильского оружия в Украину должны вестись за закрытыми дверями, страна должна помочь Украине защититься от агрессора.

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