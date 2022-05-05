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Израиль пообещал не помогать России "обходить" санкции, - Кулеба

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Киев, Четверг 05 мая 2022 15:47
Израиль пообещал не помогать России "обходить" санкции, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава МИД Израиля Яир Лапид провели телефонный разговор. Политик заверил украинского коллегу о поддержке во время и после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

"Разговаривал с Яиром Лапидом, чтобы поздравить его с Днем независимости Израиля. Поблагодарил его за гуманитарную помощь и поддержку Украины в ГА ООН", - отметил министр.

Также Кулеба добавил, что Израиль пообещал не помогать России "обходить" санкции и поддержать во время послевоенного восстановления.

"Он заверил меня, что Израиль будет поддерживать Украину во время и после этой войны, в том числе предотвращая избежание санкций и помогая восстановить Украину", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом.

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