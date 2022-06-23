Зеленский обратился к Израилю и упрекнул за отсутствие санкций против РФ

Израиль должен присоединиться к международному режиму санкций против России. Ведь речь идет не о бизнесе или деньгах, а о совместной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-выступление президента Владимира Зеленского перед студентами Еврейского университета в Иерусалиме.

"Россия стала террористическим государством. Они разрушают наши города, сжигают все на своем пути. Вы можете представить уничтожение 2000 учебных заведений в Украине? Каким надо быть человеком, чтобы умышленно навредить детскому саду? Мариуполя больше нет. Четыре месяца назад в городе было полмиллиона человек. Сейчас там всего несколько десятков тысяч", - отметил Зеленский.

Глава государство от имени украинского народа выразил благодарность израильтянам, которые поднимают флаги Украины, но упрекнул власти за отсутствие санкций.

"К сожалению, мы еще не видели, чтобы Израиль присоединился к международному режиму санкций. Когда правительства вводят санкции против России, речь идет не о деньгах или бизнесе. Речь идет о ценностях и общей безопасности...Япония, Австралия и многие другие страны уже присоединились к санкциям, так же как и многие европейские страны действуют вместе с нами против российской агрессии", - обратил внимание Зеленский.

При этом президент отметил, что Украина понимает, для Израиля это не легкий выбор, но заявил, что ситуация в Польше ничем не отличается, "потому что ей тоже угрожает Россия".

"Мы очень благодарны за гуманитарную помощь, медикаменты. Мы чувствуем, что ваше общество понимает ситуацию, но с вашим правительством мы не имеем настоящего контакта", - добавил Зеленский.

Напомним, недавно посол Украины призвал Израиль продать систему "Железный купол".

Также стало известно, что власти Израиля отказали США в просьбе разрешить Германии поставлять Украине противотанковые ракеты.

Добавим, Израиль нейтрален в отношении введения санкций против России, но, как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в стране пообещали не помогать РФ "обходить" ограничения.

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