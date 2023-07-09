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Зеленський ще не вирішив, чи їхати на саміт НАТО. Стефанішина назвала умову

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Неділя 09 липня 2023 18:43
Зеленський ще не вирішив, чи їхати на саміт НАТО. Стефанішина назвала умову Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Наразі немає остаточного рішення щодо участі президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться вже 11 і 12 липня.

Про це заявила віце-премʼєр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Європейській правді".

"Ще не прийнято ніяких остаточних рішень (про візит президента, - ред.). Ми до кінця не розуміємо формату всіх зустрічей у Вільнюсі, але і до кінця не розуміємо рішень, які будуть фізично покладені на стіл", - заявила вона.

За її словами, наразі українська сторона не знає що, буде у фінальних документах.

"Тобто моделюємо ситуацію: Вільнюс, відбувається засідання Ради України-НАТО, виступ президента на самому саміті. На столі перед лідерами лежать фінальні документи, які пропонують ухвалити з результатами саміту. От ми зараз не знаємо, що буде в цих документах", - сказала Стефанішина.

Вона додала, що від цих документів буде залежати, чи поїде Зеленський на саміт Північноатлантичного альянсу.

"Весь цей тиждень і попередні місяці ми провели в комунікації з союзниками. Президент здійснив низку візитів особисто. Він поїхав у Туреччину вести відповідні перемовини. І його роль, я думаю, буде визначальна і у рішеннях, які можуть бути ухвалені щодо Швеції. Це дуже важливо", - заявила Стефанішина.

За її словами, Україна думає не тільки за себе, а і за друзів.

"І тривають перемовини, які веде Єрмак по гарантіях безпеки. Триває робота по фінальним документам. Ніяких рішень ще не ухвалено", - додала вона.

Саміт НАТО у Вільнюсі

На саміті Україна хоче отримати запрошення вступити до Альянсу після закінчення війни. Зеленський вважає, що країна має усі підстави для цього.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів Альянсу підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

До того ж, Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати їх на період, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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Володимир Зеленський НАТО Ольга Стефанішина Війна Росії проти України
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