Зеленський розширив делегацію для переговорів в Абу-Дабі: хто до неї входить

П'ятниця 23 січня 2026 10:57
Зеленський розширив делегацію для переговорів в Абу-Дабі: хто до неї входить
Автор: Ірина Глухова

Президент України Володимир Зеленський розширив склад української делегації на тристоронніх переговорах між Україною, США та РФ в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

До переговорної групи увійшли:

  • секретар РНБО Рустем Умєров,
  • голова ОП Кирило Буданов та його заступник Сергій Кислиця,
  • начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов,
  • голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія,
  • представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

За словами Зеленського, мандат делегації зрозумілий, а сьогодні після 15:00 планується телефонна нарада для узгодження тем розмов, очікувань та рамок переговорів.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, пройде перша тристороння зустріч України, США та Росії в Абу-Дабі.

Як наголосив президент України, на цій зустрічі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу.

Зеленський зазначив, що секретар РНБО України Рустем Умєров на кожному етапі даватиме йому відповідні сигнали.

Перед тим, 22 січня, у Зеленського відбулася "позитивна зустріч" з президентом США Дональдом Трампом та з його командою. Президенти також поговорити тет-а-тет. Загалом зустріч тривала трохи більше години.

А у Кремлі пройшла зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним, де також брали участь його помічник Юрій Ушаков і спецпредставник Кирило Дмитрієв. Вона тривала 3,5 години.

Згодом у РФ підтвердили проведення переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах і теж визначилися зі складом учасників.

До складу російської делегації увійшли високопосадовці Міністерства оборони РФ, які отримали чіткі інструкції від президента Росії. Очолить переговорну групу начальник ГРУ Ігор Костюков.

