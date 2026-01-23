Зеленский расширил делегацию для переговоров в Абу-Даби: кто в нее входит

Президент Украины Владимир Зеленский расширил состав украинской делегации на трехсторонних переговорах между Украиной, США и РФ в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Как сообщает РБК-Украина , об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.

По словам Зеленского, мандат делегации понятен, а сегодня после 15:00 планируется телефонное совещание для согласования тем разговоров, ожиданий и рамок переговоров.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, сегодня, 23 января, пройдет первая трехсторонняя встреча Украины, США и России в Абу-Даби.

Как подчеркнул президент Украины, на этой встрече ключевым вопросом станет территориальный по Донбассу.

Зеленский отметил, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров на каждом этапе будет давать ему соответствующие сигналы.

Перед тем, 22 января, у Зеленского состоялась "позитивная встреча" с президентом США Дональдом Трампом и с его командой. Президенты также поговорить тет-а-тет. В общем встреча длилась чуть больше часа.

А в Кремле прошла встреча спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным, где также участвовали его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев. Она длилась 3,5 часа.

Впоследствии в РФ подтвердили проведение переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах и тоже определились с составом участников.

В состав российской делегации вошли высокопоставленные чиновники Министерства обороны РФ, которые получили четкие инструкции от президента России. Возглавит переговорную группу начальник ГРУ Игорь Костюков.