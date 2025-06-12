Зеленський розраховує на важливу розмову з Трампом на саміті G7

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що в Офісі президента України сподіваються організувати зустріч Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 15-17 червня.

Остання зустріч Зеленського та Трампа відбулася 26 квітня у Ватикані. Тоді вони обидва приїхали для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском.

Зустріч тривала лише 15 хвилин і відбулася у базиліці Святого Петра перед похороном понтифіка. Обидва лідери оцінили її як продуктивну.

Це була перша зустріч Зеленського з Трампом після словесної перепалки, яка сталася в Білому домі 28 лютого.

За словами Зеленського, вони з Трампом обговорювали підписання угоди про надра, санкційні пакети проти РФ та системи ППО.

"Пекельні санкції" США проти Росії

Нагадаємо, на початку квітня сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем та Демократичної партії Річард Блюменталь представили законопроєкт про запровадження жорстких санкцій проти Росії за відмову від довготривалого миру з Україною.

Раніше ми повідомляли, що Сенат США готовий схвалити законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не покаже прагнення до миру.

Ці санкції буде запроваджено, якщо Росія відмовиться вести сумлінні переговори про міцний мир з Україною або вдасться до інших зусиль, включно з військовим вторгненням, які підірвуть суверенітет України після укладення миру. Закон також встановлює 500%-вий тариф на імпортовані товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.

Грем заявив, що у нього достатньо підтримки в Палаті представників, щоб внести законопроєкт на розгляд і там. До того ж Трамп не зможе ветувати законопроєкт, оскільки для подолання вето необхідно 67 голосів у Сенаті, а проєкт підтримують 81.

Днями повідомлялося, що законопроєкт можуть внести до Сенату цього тижня.

Водночас, за даними The Wall Street Journal, Білий дім звертався до Грема з проханням послабити його законопроєкт і фактично зробити його необов'язковим.

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