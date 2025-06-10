Законопроєкт про жорсткі санкції проти РФ можуть внести в Сенат: в ОП назвали терміни

Україна вважає, що шанси на ухвалення законопроєкту про жорсткіші санкції проти Росії у США є доволі суттєвими. Документ можуть внести до Сенату цього тижня.

Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Власюк звернув увагу, що законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про санкції проти РФ буде ухвалено в Сенаті незалежно від позиції президента Дональда Трампа.

"Сподіваємося, що цей законопроєкт буде внесено до Сенату цього тижня. Якщо це станеться, ми можемо впевнено говорити про таку чітку позицію істеблішменту США щодо посилення санкцій санкцій проти РФ", - додав він.

За його словами, у законопроєкті є багато хороших ідей. І зараз зусилля лідерів багатьох країн спрямовані на те, щоб підштовхнути США до посилення санкційного тиску. Так Росію можна примусити до реальних переговорів про мир.